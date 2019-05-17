12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".

Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее источники, говоря о деле Черкалина, не исключали, что будет "второй Захарченко".

Обыски проводились в трех квартирах у троих фигурантов громкого дела. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

Ранее полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс.

По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее адвокаты Черкалина просили отменить арест своего подзащитного. Однако суд оставил меру пресечения без изменений. Также были арестованы двое его экс-подчиненных. Арест фигурантов дела санкционирован до 25 июня.