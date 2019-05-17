11 Сентября 2020
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Общество В России
Доренко, Сергей (2012) | Фото:

Проститься с Сергеем Доренко пришли сотни людей

В Москве простились с Сергеем Доренко.

Сотни людей пришли попрощаться с известным журналистом, погибшим 9 мая. Среди них были коллеги Доренко, чиновники, поклонники.

Среди них — гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, телеведущий Дмитрий Киселёв, режиссёр Павел Лунгин, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент объединённой компании Rambler&Co Александр Мамут, журналист и продюсер Александр Любимов, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщает станция "Говорит Москва".

Прощание проходило в ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы.

Тело Сергея Доренко будет кремировано. Позднее его вдова Юлия определит дату захоронения праха.

Как ранее сообщало Накануне.RU, официальной причиной смерти журналиста стал разрыв аневризмы грудной аорты. Во время приступа Доренко ехал на мотоцикле. Тем не менее, его дочери от первого брака настояли на повторной экспертизе, подозревая возможную насильственную смерть. Поэтому прощание с погибшим было перенесено. Экспертиза не нашла следов отравляющих веществ, а вот доказательства того, что Доренко был болен, его вдова предоставила. Тем не менее, в скандальной ситуации успел покопаться Андрей Малахов, пригласивший на свою передачу дочерей Доренко в тот момент, когда тело их отца было на экспертизе.

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Проститься с Сергеем Доренко пришли сотни людей

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Теги: сергей доренко, прощание, троекуровское кладбище



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