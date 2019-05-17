Глава ВЦИОМ приехал в Екатеринбург, чтобы проследить за проведением опроса на тему строительства храма

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы проконтролировать проведение опроса на тему строительства храма Святой Екатерины в сквере около театра Драмы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Кто на следующий день после высказывания Президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения храма уже тут, тот я", - пишет он.

Напомним, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как будет проходить срез общественного мнения по вопросу сохранения сквера около Драмтеатра. По его словам, референдум ранее не согласовала дума, поэтому исследование будет проводиться в форме опроса.

"Мы сегодня работаем с профессиональными социологами, чтобы определить параметры и форму исследования - будет ли это опрос на улицах, в интернете, по телефону. Над репрезентативностью выборки. Все должно быть в соответствии с законом и уставом города. Решение будем принимать вместе с думой. Мы понимаем, что опрос должен быть легитимен, провести нужно максимально открыто", - пояснил глава города.

Напомним, на четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Высокинский накануне вечером встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. Горожане встретили своего мэра очень агрессивно, скандирование "Позор! В отставку!" заглушало слова градоначальника.