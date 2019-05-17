ЕС рассматривает запрет на въезд будущим гражданам РФ, проживающим в ДНР и ЛНР

В ЕС рассматривают возможность запрета въезда на свою территорию будущим гражданам России, получившим паспорт по упрощенной процедуре как жители ДНР и ЛНР. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, этот вопрос обсуждался послами ЕС и будет изучаться комиссией. Они также обсудили возможность введения новых санкций против России. Но их поддерживают только 7 стран, сообщил Йозвяк.

Напомним, многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но этнически близких. И введение новых санкций из-за паспортов поставило бы ЕС в неприглядное положение.