Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров (2014) | Фото:Накануне.RU

Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

Россия не стремится выходить из Совета Европы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.
Читайте также:

"Мы не стремимся выходить из СЕ, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств", - цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

Министр уточнил, что речь идет, в том числе, о финансовых обязательствах. Он добавил, что в России заинтересованы в продолжении работы в Совете Европы на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН.

Напомним, ранее в МИД России прокомментировали размещение США ядерного вооружения в Европе.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лавров, Россия, Совет Европы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2019 12:59 Мск Великобритания и ЕС договорились о сделке по Brexit

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2019 09:43 Мск Генсек Совета Европы: одновременные Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением
Ранее 13.10.2018 15:00 Мск Россия может выйти из состава Совета Европы
Ранее 11.10.2018 08:51 Мск Генсек Совета Европы пригрозил исключить Россию из организации

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети