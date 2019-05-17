Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

Россия не стремится выходить из Совета Европы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.

"Мы не стремимся выходить из СЕ, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств", - цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

Министр уточнил, что речь идет, в том числе, о финансовых обязательствах. Он добавил, что в России заинтересованы в продолжении работы в Совете Европы на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН.

Напомним, ранее в МИД России прокомментировали размещение США ядерного вооружения в Европе.