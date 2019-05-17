Rammstein выпустили первый за десять лет альбом

17 мая стало днем официальной премьеры седьмого студийного альбома немецкой группы Rammstein. Поклонники ждали его десять лет, а следующего, возможно, вообще не дождутся – предположительно, новый диск, на обложке которого красуется спичка, станет последним в дискографии группы.

На пластинке, которая называется Rammstein, 11 треков. Два из них стали синглами и были выпущены чуть раньше, на них же – "Deutchland" и "Radio" – были сняты клипы, разумеется, скандальные.

Музыканты собираются в тур в поддержку нового альбома. В России они дадут два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге.

Кстати, сама премьера альбома тоже оказалась скандальной. За несколько дней до релиза треки с пластинки были "слиты" в сеть. Из-за этого даже был забанен один из telegram-каналов.

Кадр из клипа "Deutschland"