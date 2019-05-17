Во Владивостоке кассир банка за месяц унесла с работы 28 млн рублей наличными

Старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке за месяц присвоила более 28 миллионов рублей.

Такую сумму ей удалось похитить только в течение ноября 2018 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, женщина, загружая деньги в банкоматы, не докладывала туда часть средств, забирая их себе. Служба безопасности банка обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ст. "присвоение, совершенное в особо крупном размере". Банк требуют от обвиняемой возместить ущерб.

Ранее на Среднем Урале вынесли приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила из хранилища более 12 млн руб.

Работница банка, находясь на рабочем месте, прошла в хранилище и забрала: 11 млн руб.; 13 тыс. долларов и 11 тыс. евро. Суд назначил женщине четыре года колонии общего режима.