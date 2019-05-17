Спикер Рады объявил о смерти правящей коалиции. Возможен ли роспуск парламента Украины?

Партия "Народный фронт" вышла из правящей коалиции в Верховной раде Украины. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции. В связи с этим спикер Рады Андрей Парубий объявил о смерти коалиции "Европейская Украина".

Он призвал депутатов к формированию новой коалиции и отметил, что с сегодняшнего дня, согласно конституции, в течение 30 дней должна быть сформирована новая коалиция. Только после этого президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы, отметила депутат Рады Виктория Войцицкая. Но этого нельзя делать менее чем за полгода до окончания срока полномочий Рады, т.е. после 16 июня. При этом право распустить Раду у Владимира Зеленского появится как раз после этого дня, когда истечет 30-дневный срок после смерти коалиции.

В то же время украинский юрист Андрей Портнов считает, что Зеленский своим волевым решением может распустить Раду в любой момент, так как известно, что коалиции нет еще с 2016 года, а несогласные пусть обращаются в суд.

Как сообщало Накануне.RU, у Зеленского подтвердили его намерение распустить Раду. Его инаугурация пройдет 20 мая.