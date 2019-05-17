В Тюменской области автокран снёс мост. Движение в сторону города ограничено

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск машина зацепила надземный пешеходный переход, из-за чего он обрушился, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в районе деревни Тураево. Автокран перевозил вагончик и не опустил стрелу. В итоге машина задела надземный пешеходный переход и обрушила его.

"Движение в сторону Тюмени ограничено, в сторону Ханты-Мансийка – нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказала Борисова.