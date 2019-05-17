11 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Надземный переход Тобольский тракт (2019) | Фото: vk.com, Алексей Д.

В Тюменской области автокран снёс мост. Движение в сторону города ограничено

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск машина зацепила надземный пешеходный переход, из-за чего он обрушился, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в районе деревни Тураево. Автокран перевозил вагончик и не опустил стрелу. В итоге машина задела надземный пешеходный переход и обрушила его.

"Движение в сторону Тюмени ограничено, в сторону Ханты-Мансийка – нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказала Борисова.

Надземный переход Тобольский тракт(2019)|Фото: vk.com, Алексей Д.

Надземный переход Тобольский тракт(2019)|Фото: vk.com, Алексей Д.

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В Тюменской области автокран снёс мост. Движение в сторону города ограничено

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Теги: автокран, вагончик, надземный пешеходный переход



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Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2019 20:45 Мск В Тюменской области водитель автокрана, снесший надземный переход, заплатит миллионы

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