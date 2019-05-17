Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области увеличены на 8%

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Стороны обсудили инфраструктурные проекты, планы на 2019 г., а также подвели итоги 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, обсуждался вопрос строительства пешеходных переходов на железнодорожных вокзалах в Тюмени и Тобольске. В Тюмени переход построят до конца года, в Тобольске - уже в июле.

Также Иван Колесников сообщил, что посетил индустриальный парк "Богандинский" и подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области" Ольгой Романец. Соглашение направлено на привлечение инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, в том числе для обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский". Кроме того, руководители СвЖД и региона обсудили перспективы организации межрегионального сообщения Тюмень - Екатеринбург с использованием электропоездов "Ласточка" и развитие Тюменской детской железной дороги.

Подводя итоги прошлого года, Иван Колесников сообщил, что в регионе пассажиропоток составил 2,6 млн человек. Инвестиции в развитие ж/д инфраструктуры увеличены на 8%, и составят 4,3 млрд руб.