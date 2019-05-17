"Прикреплена к другой больнице". В Прикамье пенсионерку не пустили к врачу

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
(2004) |

"Прикреплена к другой больнице". В Прикамье пенсионерку не пустили к врачу

В прикамском селе Култаево разгорается скандал: местную пенсионерку не приняли в больнице соседнего Лобаново, хотя ранее, как утверждает её семья, проблем с этим не было. В минздраве начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Анонимная запись об этом появилась в одной из групп в соцсети. Автор пишет, что к 14.00 16 мая привезла свою 84-летюю родственницу в травмпункт Пермской ЦРБ села Лобаново, чтобы сделать повторный снимок после перелома шейки бедра.

"В приёме нам было отказано: в программе указано, что мы прикреплены к другой больнице, хотя в поликлинике Пермского района мы обслуживаемся уже полгода. Бабушка просидела у кабинета целый час, пока мы с моим молодым человеком пытались добиться у руководства больницы решения нашей проблемы", - написала автор.

Главврач в итоге распорядился принять пациентку.

"Врач Пятилов отказался это сделать. Снимок нам так и не сделали. Ни руководство больницы, ни врачи не выполняют свои прямые обязанности", - резюмировала автор.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения Накануне.RU сообщили, что проверяют информацию из публикации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Прикреплена к другой больнице". В Прикамье пенсионерку не пустили к врачу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Култаево, Лобаново, снимок, рентген



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети