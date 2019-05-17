"Прикреплена к другой больнице". В Прикамье пенсионерку не пустили к врачу

В прикамском селе Култаево разгорается скандал: местную пенсионерку не приняли в больнице соседнего Лобаново, хотя ранее, как утверждает её семья, проблем с этим не было. В минздраве начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Анонимная запись об этом появилась в одной из групп в соцсети. Автор пишет, что к 14.00 16 мая привезла свою 84-летюю родственницу в травмпункт Пермской ЦРБ села Лобаново, чтобы сделать повторный снимок после перелома шейки бедра.

"В приёме нам было отказано: в программе указано, что мы прикреплены к другой больнице, хотя в поликлинике Пермского района мы обслуживаемся уже полгода. Бабушка просидела у кабинета целый час, пока мы с моим молодым человеком пытались добиться у руководства больницы решения нашей проблемы", - написала автор.

Главврач в итоге распорядился принять пациентку.

"Врач Пятилов отказался это сделать. Снимок нам так и не сделали. Ни руководство больницы, ни врачи не выполняют свои прямые обязанности", - резюмировала автор.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения Накануне.RU сообщили, что проверяют информацию из публикации.