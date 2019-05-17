Boeing заявил о готовности обновления ПО для 737 MAX

Boeing завершает обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые "приземлили" по всему миру в марте – после второй катастрофы со схожим сценарием.

Авиастроительная компания сообщила, что готовится представить в Федеральное авиационное управление США (FAA) план переподготовки пилотов. Завершением этого "обновления" должны стать сертификационные испытательные полеты, передает Reuters.

23 мая FAA планирует в Техасе провести встречу с авиационными регуляторами всего мира, чтобы проинформировать их об обновлениях ПО и программе переобучения пилотов 737 MAX. Разрешение на возобновление полетов примут именно регуляторы всех стран, а не FAA.

Пока неясно, когда 737-е смогут вновь подняться в небо, авиакомпании США рассчитывают, что это произойдет предстоящим летом.

Между тем, 23 мая в Канаде Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) собирает на совещание авиакомпании, имеющие в своем парке Boeing 737 MAX или собирающиеся приобрести самолеты этого типа. В заявлении IATA говорится, что в ходе совещания Федеральное авиационное управление США (FAA) и Boeing представят те самые обновления, которые от них ждут уже несколько месяцев.

В IATA сейчас состоит 290 авиакомпаний, из которых 28 имеют в своем парке Boeing 737 MAX. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета (борты были "приземлены" после второй крупной катастрофы с MAX в марте этого года). Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).

В марте разбился самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Это случилось спустя пять месяцев после аналогичной катастрофы с самолетом компании Lion Air, тогда погибли 189 человек.