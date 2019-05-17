Помпео рассказал, где Россия и США могут сотрудничать, несмотря на санкции

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, в каких сферах возможно сотрудничество Вашингтона и Москвы, несмотря на санкции.

По его словам, их три - это КНДР, Афганистан и борьба с мировым терроризмом. При этом сотрудничество с Россией по Афганистану интересно Штатам также с точки зрения ослабления террористической угрозы, которая исходит из региона.

Что касается международного терроризма, Помпео сослался на свой опыт работы во главе ЦРУ. По его словам, тогда Москва и Вашингтон активно обменивались информацией о террористических угрозах, и это помогло спасти жизни американцев и россиян. А насчет КНДР госсекретарь заметил, что в интересах Москвы, чтобы в регионе "не было бесхозных ядерных материалов", пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Майк Помпео позитивно оценил переговоры с Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые прошли на этой неделе в Сочи.