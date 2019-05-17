11 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
горелка, газ (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье будут судить мошенников, которые продавали пенсионерам по завышенной цене газосигнализаторы

В Кургане будут судить банду мошенников, которые в областном центре и районах региона ходили по домам пенсионеров и по очень завышенным ценам продавали им газосигнализаторы.

Мошенники входили в доверие к старикам, представляясь работниками газовой службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Доверчивые пенсионеры не знали, что подобное оборудование стоит не так дорого, в то время как мошенники продавали газосигнализаторы от 7 до 15 тыс. руб. за штуку.

Сейчас четырем участникам банды предъявлено обвинение по 22 эпизодам мошеннических действий. Ущерб составил более 220 тыс. руб.

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В Зауралье будут судить мошенников, которые продавали пенсионерам по завышенной цене газосигнализаторы

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Теги: Курган, мошенники, суд, обман, пенсионеры, газосигнализаторы



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