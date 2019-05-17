11 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
проект сквера напротив ЮУрГУ, часовня, (2017) | Фото: www.susu.ru

"Хотите, как в Екатеринбурге?" Текслера пытаются "вписать" во все конфликты и разборки в Челябинске

На неделе стало известно о том, что сразу несколько неуёмных активистов пытаются тем или иным способом "вписать" врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в различные конфликтные ситуации.

Вдруг снова всплыла тема строительства многострадальной часовни в сквере напротив центрального здания Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), казалось бы, закрытая после проведенных публичных слушаний в октябре прошлого года. Тогда, напоровшись на явное неприятие и негатив со стороны некоторых активистов, представители Челябинской митрополии благоразумно решили повременить и отошли в сторону. Стороны (то есть представители митрополии, протестующие и архитекторы) решили еще раз подумать над местом размещения часовни св. Татианы. Часовню могли в новом проекте сместить с пешеходной зоны на улице Тернопольской в другое, менее "пешеходное" место, впрочем, ни о каких новых заявлениях или проектах на сегодня точно неизвестно.

Тем удивительнее, что 17 мая один из руководителей "Открытой России" в Челябинске Денис Ибрагимов неожиданно разразился целым посланием в адрес главы города Владимира Елистратова, смысл которого сводился к угрозе: "Хотите, как в Екатеринбурге?" Разумеется, с явным намеком на происходящие события в столице Урала вокруг проекта храма св. Екатерины.

Хотя, повторимся, никаких поводов для этого ни челябинская мэрия, ни церковь не давали и не дают, по крайней мере, в последние дни и недели. Зато есть очевидное желание некоторых граждан попиариться на теме противостояния гражданского общества и религиозной организации, это сейчас в тренде и очень модно.

Здесь следует заметить, что так называемый студенческий сквер у ЮУрГУ, особенно нефункционирующий фонтан, а также парапеты и ступени давно представляет из себя унылое и убогое зрелище. Почему-то никто из так называемых активистов не стыдит власти и не протестует против общего запустения и убогости собственно студенческого сквера, зато против строительства часовни, проект которой существует с 2012 года – пожалуйста…

Алексей Текслер на ММК(2019)|Фото: Накануне.RU

На 25 мая согласован митинг в Челябинске, где протестующие готовы выразить поддержку коллегам по борьбе из Архангельской области (где строится полигон возле станции Шиес), протестантам в Екатеринбурге и т.д. Среди заявленных тем также протест против проекта расширения дороги близ кольца на улице Дарвина в Челябинске, что, по мнению активистов, приведет, во-первых, к вырубке деревьев, во-вторых – к появлению пробок на данном участке. Позиции и той, и другой стороны имеют свои сильные и слабые стороны. Но, внимание! Уже существуют обращения в соцсетях к врио губернатора Текслеру с требованиями не "пущать". Это при том, что проект делался еще при предшественнике Текслера Борисе Дубровском и прежнем мэре Евгении Тефтелеве.

Рассказывают, что на днях на публичных слушаниях как раз по данному поводу и другим градостроительным темам доведенный до точки кипения несдержанностью отдельных активистов депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских послал самую активную из них к "чертовой матери". За что потом пришлось каяться и извиняться. Активисты же, среди которых был так называемый "урбанист" Лев Владов, получив свою "минуту славы", гордо удалились из зала.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске уже началась, либо ведется подготовка к активной фазе выборов в районные советы депутатов.

Нет сомнений, что различного рода публичных заявлений, выступлений и прочего будет все больше и больше. Как и желающих втянуть в свои игры врио губернатора Алексея Текслера, человека нового, пока весьма популярного и не имеющего на сегодняшний день антирейтинга.

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"Хотите, как в Екатеринбурге?" Текслера пытаются "вписать" во все конфликты и разборки в Челябинске

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Теги: Алексей Текслер, Виталий Рыльских, Денис Ибрагимов, Владимир Елистратов, Лев Владов, Челябинская митрополия, ЮУрГУ



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Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2019 10:40 Мск Мэрия Челябинска узнает мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

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