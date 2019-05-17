"Все седые": самолет Ларнака — Самара совершил экстренную посадку в Краснодаре

Пассажирский самолет Боинг-737 авиакомпании "Россия" экстренно приземлился в Краснодаре.

Сработал один из датчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Летевшие из Ларнаки в Самару пассажиры провели в Краснодаре почти всю ночь.

"Отказ топливной системы, хотели сажать, где получится, но дотянули до Краснодара. Сели хорошо, но все седые. Спустя 5-6 часов нас посадили в этот же самолет, который отремонтировали", - цитирует "КП" пассажира рейса.

При этом многие пассажиры сдали билеты.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Air Astana, который выполнял рейс из Нур-Султан, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У самолета сработал датчик об отказе реверса двигателя.

Однако позже авиаперевозчик опроверг эту информацию, заявив, что посадка прошла штатно.