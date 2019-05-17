В Екатеринбурге ищут водителя, насмерть сбившего пешехода на дублере Сибирского тракта в четыре утра

В Екатеринбурге ищут водителя и очевидцев дорожной аварии с погибшим пешеходом.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня, 17 мая, около четырех утра на 16 км 930 м дублера Сибирского тракта. Неустановленный водитель на неизвестной автомашине, двигаясь по тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, сбил человека, который шел по краю проезжей части. После этого автовладелец скрылся.

В результате погиб мужчина-пешеход. Как отметили в ГИБДД, на вид ему 30 лет, он был одет в темную одежду без световозращающих элементов.

"Очевидцев данного ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8-967-63-70-275 или 02. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.