В Шадринске ФСБ устроила облаву на экстремистов

Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области в Шадринске наведались "в гости" к местным салафитам.

В рамках операции оперативники изъяли 77 экземпляров религиозной литературы, 12 из которых являются экстремистскими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В Далматово у экстремистов находился нелегальный молельный дом, откуда сотрудники ФСБ изъяли оружие.

К административной ответственности привлечены шесть иностранных граждан с последующим выдворением из России.

Сейчас в отношении представителей религиозных объединений принимаются процессуальные решения о возбуждении уголовного дела.