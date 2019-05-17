В Шадринске ФСБ устроила облаву на экстремистов
Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области в Шадринске наведались "в гости" к местным салафитам.
В рамках операции оперативники изъяли 77 экземпляров религиозной литературы, 12 из которых являются экстремистскими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
В Далматово у экстремистов находился нелегальный молельный дом, откуда сотрудники ФСБ изъяли оружие.
К административной ответственности привлечены шесть иностранных граждан с последующим выдворением из России.
Сейчас в отношении представителей религиозных объединений принимаются процессуальные решения о возбуждении уголовного дела.