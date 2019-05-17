Малахов призывает голосовать за Канделаки на конкурсе предпринимателей Москвы

Только вчера завершился грандиозный скандал с голосованием в шоу "Голос. Дети" (Первый канал аннулировал результаты), и вот уже новый похожий эпизод.

Напомним, в результате проверки голосования на "Голос. Дети" были выявлены накрутки. Но и без них у одной из конкурсанток – дочери певицы Алсу – было явное преимущество: за нее (на платной основе или нет – неизвестно) призывали голосовать в своих популярных блогах российские звезды.

А теперь Андрей Малахов призывает голосовать за бренд своей приятельницы Тины Канделаки на конкуре для предпринимателей Москвы "Прорыв года". Он даже дает пошаговую инструкцию для голосования на сайте "Активный гражданин". Вот что Малахов пишет в твиттере:

"Поддержи @tina_kandelaki Голосуй за косметический бренд Тины Канделаки AnsaLigy на портале Активный Гражданин!

1. пройдите по ссылке https://ag.mos.ru/poll/6033 ;

2. в "Вопросе 1" выберите номинацию "Гран-при года";

4. в "Вопросе 2" выберите ООО СЕЙГЛ".

Впрочем, справедливости ради: у Малахова в твиттере всего 645 тыс. подписчиков, у самой Канделаки – 1,76 млн. А вот в Instagram у них примерно одинаковая аудитория: 2,3 млн у телеведущего, 2,1 млн у телеведущей.