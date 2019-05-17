В Магнитогорске осудили бывшего начальника экзаменационного отдела ГИБДД города

За получение взяток от граждан в Магнитогорске осудили бывшего начальника экзаменационного отдела ГИБДД города Алексея Петрашова. Мужчину признали виновным и дали ему 4 года в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

В 2015-2017 годах полицейский получал взятки за организацию приема экзаменов без их фактической сдачи, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Установлена причастность осужденного к совершению 23 преступных эпизодов.