ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал все трудовые книжки россиян, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР. При этом Госдума еще не приняла соответствующий законопроект.

Министерство труда и социальной защиты планирует до конца весенней сессии внести документ в нижнюю палату парламента. В настоящее время проект находится на рассмотрении правительства.

По данным газеты, законопроект Минтруда предполагает, что в 2020 году норма начнет действовать в тестовом режиме, работодатели будут передавать информацию о сотруднике в информационную систему фонда.

С 2021 года норму планируется сделать обязательной для всех работодателей. Как сообщалось, постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет. У работников останется право выбора - сохранять бумажную трудовую книжку или перейти на использование электронной.