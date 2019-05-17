11 Сентября 2020
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Общество В России
трудовая книжка (2011) | Фото: Накануне.RU

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал все трудовые книжки россиян, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР. При этом Госдума еще не приняла соответствующий законопроект.

Министерство труда и социальной защиты планирует до конца весенней сессии внести документ в нижнюю палату парламента. В настоящее время проект находится на рассмотрении правительства.

По данным газеты, законопроект Минтруда предполагает, что в 2020 году норма начнет действовать в тестовом режиме, работодатели будут передавать информацию о сотруднике в информационную систему фонда.

С 2021 года норму планируется сделать обязательной для всех работодателей. Как сообщалось, постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет. У работников останется право выбора - сохранять бумажную трудовую книжку или перейти на использование электронной.

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ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

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Теги: пенсионный фонд, цифровые книжки



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