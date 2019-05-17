11 Сентября 2020
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Самолет КрасАвиа (2018) | Фото: flashsiberia.com

Экс-гендиректор "КрасАвиа" осужден на четыре года за взятки

Бывший гендиректор "КрасАвиа" осужден на 4 года колонии строгого режима за крупные взятки, сообщили Накануне.RU в СКР.

Напомним, на протяжении 2016-2017 гг. осужденный получал вознаграждение в обмен на гарантии заключения договоров поставок товарно-материальных ценностей с определенными юрлицами.

Общая сумма взяток превысила 4 млн рублей.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей в доход государства", - говорится в сообщении. Также экс-главу авиакомпании лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 3 года.

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Экс-гендиректор "КрасАвиа" осужден на четыре года за взятки

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Теги: красавиа, гендиректор, закупки, взятка, СКР



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Ранее 10.01.2019 11:02 Мск Бывший гендиректор авиакомпании "КрасАвиа" предстанет перед судом за взятки

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