Число арестованных после акций протеста в Екатеринбурге достигло 30 человек

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал еще несколько человек, задержанных на акции протеста против строительства храма святой Екатерины.

Напомним, по результатам рассмотрения материалов от 14 мая к административной ответственности был привлечен 21 человек. Всем им назначен арест на срок от 2 до 10 суток.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, вчера райсуд рассмотрел еще восемь материалов об административных правонарушениях по событиям 15 мая в сквере у Драмтеатра. В результате задержанным назначено наказание в виде ареста на срок от 5 до 15 суток.

К настоящему моменту арестованы 30 человек из 96 задержанных.

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что так называемый "периметр безопасности" в центре города будет стоять "столько, сколько надо".