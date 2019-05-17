11 Сентября 2020
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Общество В России
Delivery Club (2019) | Фото:facebook.com/DeliveryClub.ru

Полная безнадега: Delivery Club раскритиковали за рекламу с курьерами-учителями и многодетными отцами

Сервис доставки еды Delivery Club запустил новую рекламную кампанию. Авторы проекта сообщают, что их цель – повысить престижность профессии курьера и прекратить неуважительное отношение к доставщикам еды. Правда, постеры получились очень неоднозначными: у многих пользователей складывается впечатление, что высококлассные специалисты, обеднев и потеряв хорошую работу, вынуждены подрабатывать курьерами.

Вот что пишет DC про новый промо-проект: "Вместе с Look At Media и The Village мы запустили первую в России социальную рекламу, посвященную профессии курьера. На улицах Москвы, станциях МЦК и в вагонах метро появились фотографии наших сотрудников с важными деталями их биографии. Посмотрите на героев этого проекта и представьте, что тот курьер, который будет стоять на пороге вашей квартиры или офиса в следующий раз, тоже окажется кладезью знаний, умений и поступков, заслуживающих уважения. А каких именно – вы вполне можете спросить у него самого" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены - прим. ред.).

Delivery Club|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:facebook.com/DeliveryClub.ru

Delivery Club|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:facebook.com/DeliveryClub.ru

На постерах представлены: учитель литературы Абдисаттар, увлекающийся горным туризмом и отец троих детей, актер Андрей, у которого пятеро детей, он казак, член Союза писателей, а в прошлом – кадровый офицер, также представлены репортер, альпинистка, футбольный фанат (непонятно, правда, почему хобби записали в профессию) и даже полиглота Уринбая, который в свободное время создает ювелирные украшения.

Delivery Club|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:facebook.com/DeliveryClub.ru

Delivery Club|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:facebook.com/DeliveryClub.ru

В комментариях на официальной странице DC в Facebook пишут: "Серьёзно? То есть, вы пытаетесь сделать хорошую мину при очень плохой игре? Курьерами могут быть только подростки, начинать свой путь и самостоятельно зарабатывать деньги. Все остальное- настоящая драма и трагедия отдельно взятых людей. И вы выпячиваете эту драму и даже гордитесь этим? Это отвратительно", "Никакой фантазии парни.. Могли бы обыграть хотя бы, что эти люди в свободное от своей основной работы время занимаются этим позором. А у вас вышло, что люди с высшим образованием пашут за копейки, таская на горбу жрачку успешным людям, не имея возможности работать по своей специальности, которой полжизни учились зачем-то", "Может, это и правильная задача - повышать престиж профессии курьера. Но то, что учитель литературы развозит еду, просто разбивает сердце".

Delivery Club|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:facebook.com/DeliveryClub.ru

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Полная безнадега: Delivery Club раскритиковали за рекламу с курьерами-учителями и многодетными отцами

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Теги: delivery club, реклама, курьер, доставка еды, критика



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