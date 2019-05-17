Алексей Текслер освободил от должности Дмитрия Федечкина

Врио губернатора Алексей Текслер освободил от должности и уволил с госслужбы заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области — начальника управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрия Федечкина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Федечкин покидает должность с 24 мая. В документе отмечается, что решение принято по инициативе гражданского служащего.

Напомним, на этой неделе Дмитрий Федечкин сообщил, что покидает должность. Он отметил, что это его "собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения".

Известно, что управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области возглавит пресс-секретарь областного минздрава Мария Хворостова.