11 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО
Незаконно выданные деньги (2018) | Фото: УМВД по ХМАО

В Саратовской области пресекли деятельность злоумышленников, незаконно обналичивших около 1 млрд рублей

В Саратовской области пресекли деятельность злоумышленников, обналичивших около 1 млрд рублей в ходе мошеннических схем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, куда от частных клиентов поступали денежные средства. "В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам", - говорится в сообщении. Общая сумма обналиченных средств составила около 1 млрд рублей.

Подозреваемые получили комиссию в сумме более 9 млн руб.

По факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

 

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В Саратовской области пресекли деятельность злоумышленников, незаконно обналичивших около 1 млрд рублей

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Теги: Саратовская область, обналичивание, МВД, мошенничество



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