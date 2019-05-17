В Саратовской области пресекли деятельность злоумышленников, незаконно обналичивших около 1 млрд рублей

В Саратовской области пресекли деятельность злоумышленников, обналичивших около 1 млрд рублей в ходе мошеннических схем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, куда от частных клиентов поступали денежные средства. "В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам", - говорится в сообщении. Общая сумма обналиченных средств составила около 1 млрд рублей.

Подозреваемые получили комиссию в сумме более 9 млн руб.

По факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.