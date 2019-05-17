Пермьстат: В Прикамье почти 400 тысяч человек живут за чертой бедности

В Прикамье 390,9 тыс. человек имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Согласно данным Пермьстата, это 14,9% от общей численности населения, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом в 2017 г. людей, живущих за чертой бедности было 392,2 тыс. человек. Добавим, что на долю наиболее обеспеченного населения Прикамья приходилось 29,5% денежных доходов, на долю бедняков - 2%.

Более 45 тыс. руб. получают 16,5% жителей Пермского края. Больше всего населения с зарплатами от 27 до 45 тыс. руб. Согласно статистике, таких людей в регионе 22,7%. Вторые по численности - зарплаты от 19 тыс. руб. до 27 тыс. руб. - 18,6%. 15% прикамцев получают доход от 14 до 19 тыс. руб. Довольно большой процент населения (12,7%) получают зарплаты от 10 до 14 тыс. руб. У 8,3% жителей края доходы варьируются от 7 до 10 тыс. руб. И наименее обеспеченные жители края доходы которых колеблются от 5 и до 7 тысяч рублей, а также менее 5 тысяч рублей составляют 3,9% и 2,3% соответственно.

По численности населения, доходы которого ниже прожиточного минимума, Прикамье занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. В крае сохраняется существенный разрыв в уровне доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения.