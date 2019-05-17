11 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) |

Жители Улан-Удэ возмущены строительством военно-патриотического центра в парке

В Улан-Удэ вслед за Екатеринбургом начались протесты местных жителей против застройки парка.

Горожане намерены провести митинг против строительства военно-патриотического центра в парке "Юбилейный". Акция запланирована на 30 мая.

Жителей больше всего возмутило то, что решение было принято без обсуждения с населением.

Как сообщает Regnum, работы во возведению объектов в парке уже начались. Жители сообщают, что снесена площадка для выгула собак. При этом никакого плана строительства пока не обнародовано.

Люди возмущены и предлагают обращаться к президенту: "Давайте Путину напишем, это что за бред-то! Тридцать лет мы здесь живем, как они так быстро!".

Отметим, в Екатеринбурге на текущий момент строительство храма в сквере приостановлено. Накануне президент России Владимир Путин посоветовал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос.

Напомним, протесты против строительства храма в Екатеринбурге продолжаются всю неделю после того, как на площадке был установлен забор.

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Жители Улан-Удэ возмущены строительством военно-патриотического центра в парке

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Теги: улан-удэ, парк, митинг



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