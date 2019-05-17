Высокинский: "периметр безопасности" в центре Екатеринбурга будет стоять столько, сколько надо

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, для чего появился так называемый "периметр безопасности" на месте строительства храма святой Екатерины в центре города. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом мэр сообщил сегодня на специальном брифинге.

Напомним, после акций протеста в сквере у Драмтеатра соорудили два забора, которые охраняют полицейские.

"Когда стало очевидно, что на "обнимашки" начали приходить люди поскакать с технологией майдана, было решено поставить рамки. Приоритет - безопасность. Разбираться, кто и что легализовали - будем потом. Истории протестов за последние несколько лет не буду поднимать. Мы поставили "периметр безопасности" и будет он стоять столько, сколько это необходимо", - подчеркнул Высокинский.

Напомним, сегодня же мэр объявил, что никакого референдума по вопросу строительства храма проводиться не будет.