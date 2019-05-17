11 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Счастье не за горами потоп (2019) | Фото: vk.com

В Перми затопило "Счастье не за горами"

В Перми подтопило известный арт-объект "Счастье не за горами", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями поделились очевидцы. Комментаторы отмечают, что это произошло после сброса воды на Камской ГЭС и предполагают, что "всю реконструкцию набережной смоет водой".

Счастье не за горами потоп(2019)|Фото: vk.com

Подтопленная набережная Камы Пермь(2019)|Фото: vk.com

Напомним, одну из визитных карточек столицы Прикамья укрепили после того, как местный художник поменял в ней одно из слов и предположил, что "Смерть не за горами". После этого арт-объект демонтировали, а после переустановки сделали антивандальным. Добавим, ранее "Счастье" уже затапливало.

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В Перми затопило "Счастье не за горами"

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Теги: Счастье не за горами, арт-объект, потоп



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Развитие сюжета:

Ранее 28.05.2019 11:02 Мск Пермское "счастье" больше не топит: уровень воды в Каме снизился

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