В Перми затопило "Счастье не за горами"

В Перми подтопило известный арт-объект "Счастье не за горами", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями поделились очевидцы. Комментаторы отмечают, что это произошло после сброса воды на Камской ГЭС и предполагают, что "всю реконструкцию набережной смоет водой".

Напомним, одну из визитных карточек столицы Прикамья укрепили после того, как местный художник поменял в ней одно из слов и предположил, что "Смерть не за горами". После этого арт-объект демонтировали, а после переустановки сделали антивандальным. Добавим, ранее "Счастье" уже затапливало.