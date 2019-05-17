Опрос насчет строительства храма святой Екатерины оплатят из городского бюджета

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что деньги на проведение опроса будут брать из городского бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

"Оплачивать опрос будет бюджет для легитимности. Уверяю, на него нам хватит денег из городского бюджета", - сказал он.

Также Высокинский сообщил, что выбирать социологическую фирму будут не через торги, а это сделают депутаты.

Напомним, на текущий момент строительство приостановлено. Накануне президент России Владимир Путин посоветовал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос.