Илон Маск снова прокомментировал мем про себя

Американский миллиардер, создатель компаний Tesla и Space X Илон Маск (47) снова прокомментировал в твиттере мем про себя самого. На этот раз ему на глаза попался мем, связанный с набирающей популярность певицей Билли Айлиш.

На картинке изображена Билли Айлиш, детская фотка Илона Маска и моток кабеля. Подпись такая: "Однажды Билли Эйлиш вышла на улицу и увидела плачущего мальчика. Она сказала ему: "Вот, малыш, возьмите с собой моток кабеля для кондиционера 1/4" x 3/8 "410A 20 м с полиэтиленовой защитой от ультрафиолетовых лучей, термоустойчивую до 120 ° C. Тебе суждено совершить великие дела". И дальше: "Этим мальчиком был Илон Маск".

Маск под мемом написал: "И я бесконечно благодарен".

And I am forever grateful pic.twitter.com/kU1pT8t0yv — Elon Musk (@elonmusk) 17 мая 2019 г.

В комментарии тут же стали накидывать другие мемы про Маска, в том числе и мемы про то, как Маск отвечает на мемы.

Не так давно Маск (на русском языке!) прокомментировал постоянно приходящие ему мемы с фразой "Как тебе такое, Илон Маск?". Тема долго была исключительно русскоязычной, но позже ее перевели иностранцы, правда, иногда в их мемах на эту фразу смысл довольно сильно искажается (впрочем, это касается любых переводов любых мемов на любой язык).