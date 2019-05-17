11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Илон Маск (2018) | Фото:instagram.com/elonmusk

Илон Маск снова прокомментировал мем про себя

Американский миллиардер, создатель компаний Tesla и Space X Илон Маск (47) снова прокомментировал в твиттере мем про себя самого. На этот раз ему на глаза попался мем, связанный с набирающей популярность певицей Билли Айлиш.
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На картинке изображена Билли Айлиш, детская фотка Илона Маска и моток кабеля. Подпись такая: "Однажды Билли Эйлиш вышла на улицу и увидела плачущего мальчика. Она сказала ему: "Вот, малыш, возьмите с собой моток кабеля для кондиционера 1/4" x 3/8 "410A 20 м с полиэтиленовой защитой от ультрафиолетовых лучей, термоустойчивую до 120 ° C. Тебе суждено совершить великие дела". И дальше: "Этим мальчиком был Илон Маск".

Маск под мемом написал: "И я бесконечно благодарен".

В комментарии тут же стали накидывать другие мемы про Маска, в том числе и мемы про то, как Маск отвечает на мемы.

Не так давно Маск (на русском языке!) прокомментировал постоянно приходящие ему мемы с фразой "Как тебе такое, Илон Маск?". Тема долго была исключительно русскоязычной, но позже ее перевели иностранцы, правда, иногда в их мемах на эту фразу смысл довольно сильно искажается (впрочем, это касается любых переводов любых мемов на любой язык).

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Илон Маск снова прокомментировал мем про себя

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Теги: илон маск, мем про маска, билли айлиш



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