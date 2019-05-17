11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

За внешний вид Порошенко было стыдно, - экс-глава протокола президента

Глава протокола президента Украины в 2010-2013 гг. Юрий Ладный, признал, что за внешний вид Петра Порошенко было стыдно многим дипломатам. Об этом он рассказал "Вестям".
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По его словам, за внешний вид президента должен отвечать сам президент, как взрослый человек и опытный чиновник. И Порошенко должен был быть знаком с деловым этикетом, то есть носить выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок.

"К сожалению, пятый президент этим всегда пренебрегал. Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - сказал Ладный.

Он добавил, что Порошенко не приемлет критики и указывать ему на его неряшливость было нельзя.

Как заявил недавно украинский политик Михаил Добкин, в начале 2000-х Порошенко прозвали "Туфель".

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек, он же входил во всякие рейтинги, ходит в стоптанной грязной обуви. Когда Порошенко стал президентом, у меня в голове не укладывалось: как человек с таким прозвищем возглавил Украину", – сказал Добкин.

Напомним, Порошенко часто появлялся в нетрезвом виде. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что Порошенко явно зависим от алкоголя. Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил, что Порошенко много пил во время "Евромайдана". А мятый пиджак Порошенко практически стал общим местом.

Украина, Петр Порошенко, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн(2019)|Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко заправил пиджак в брюки на встрече со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном

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За внешний вид Порошенко было стыдно, - экс-глава протокола президента

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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