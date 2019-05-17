За внешний вид Порошенко было стыдно, - экс-глава протокола президента

Глава протокола президента Украины в 2010-2013 гг. Юрий Ладный, признал, что за внешний вид Петра Порошенко было стыдно многим дипломатам. Об этом он рассказал "Вестям".

По его словам, за внешний вид президента должен отвечать сам президент, как взрослый человек и опытный чиновник. И Порошенко должен был быть знаком с деловым этикетом, то есть носить выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок.

"К сожалению, пятый президент этим всегда пренебрегал. Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - сказал Ладный.

Он добавил, что Порошенко не приемлет критики и указывать ему на его неряшливость было нельзя.

Как заявил недавно украинский политик Михаил Добкин, в начале 2000-х Порошенко прозвали "Туфель".

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек, он же входил во всякие рейтинги, ходит в стоптанной грязной обуви. Когда Порошенко стал президентом, у меня в голове не укладывалось: как человек с таким прозвищем возглавил Украину", – сказал Добкин.

Напомним, Порошенко часто появлялся в нетрезвом виде. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что Порошенко явно зависим от алкоголя. Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил, что Порошенко много пил во время "Евромайдана". А мятый пиджак Порошенко практически стал общим местом.

Порошенко заправил пиджак в брюки на встрече со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном