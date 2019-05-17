11 Сентября 2020
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Григорий Иванов, Дмитрий Парфенов (2018) | Фото: Накануне.RU

РФС оштрафовал президента и двух тренеров "Урала" за нарушения в матче с "Оренбургом"

16 мая в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На нем рассматривались эпизоды матча между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом".
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, по итогам рассмотрения к официальным лицам обоих клубов были применены санкции. Так, президент "Урала" Григорий Иванов, главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Калашников оштрафованы на 10 тыс. руб. каждый - причиной стал выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. За точно такое же нарушение оштрафованы главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов и тренер вратарей Платон Захарчук: первый заплатит 20 тыс. руб., второй - 10 тыс. руб.

Кроме этого, в КДК установили, что Федотов умышленно толкнул одного из игроков "Урала" после матча, а Захарчук оскорблял официальных лиц встречи. В итоге главный тренер получил дисквалификацию на одну игру чемпионата России по футболу, а тренер вратарей пропустит три игры.

Напомним, матч "Оренбурга" и "Урала" состоялся 10 мая и завершился со счетом 2:2.

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РФС оштрафовал президента и двух тренеров "Урала" за нарушения в матче с "Оренбургом"

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Теги: РФС, Иванов, Парфенов, штраф



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