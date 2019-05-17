РФС оштрафовал президента и двух тренеров "Урала" за нарушения в матче с "Оренбургом"

16 мая в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На нем рассматривались эпизоды матча между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, по итогам рассмотрения к официальным лицам обоих клубов были применены санкции. Так, президент "Урала" Григорий Иванов, главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Калашников оштрафованы на 10 тыс. руб. каждый - причиной стал выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. За точно такое же нарушение оштрафованы главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов и тренер вратарей Платон Захарчук: первый заплатит 20 тыс. руб., второй - 10 тыс. руб.

Кроме этого, в КДК установили, что Федотов умышленно толкнул одного из игроков "Урала" после матча, а Захарчук оскорблял официальных лиц встречи. В итоге главный тренер получил дисквалификацию на одну игру чемпионата России по футболу, а тренер вратарей пропустит три игры.

Напомним, матч "Оренбурга" и "Урала" состоялся 10 мая и завершился со счетом 2:2.