Референдума не будет. Высокинский объяснил, как будет решать судьбу сквера

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как будет проходить срез общественного мнения по вопросу сохранения сквера около Драмтеатра. По его словам, референдум ранее не согласовала дума, поэтому исследование будет проводиться в форме опроса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня работаем с профессиональными социологами, чтобы определить параметры и форму исследования - будет ли это опрос на улицах, в интернете, по телефону. Над репрезентативностью выборки. Все должно быть в соответствии с законом и уставом города. Решение будем принимать вместе с думой. Мы понимаем, что опрос должен быть легитимен, провести нужно максимально открыто", - пояснил глава города.

По его словам референдум это совсем другой масштаб задач и затрат, поэтому принято решение сосредоточиться на опросе.

Напомним, на четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Высокинский накануне вечером встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. Горожане встретили своего мэра очень агрессивно, скандирование "Позор! В отставку!" заглушало слова градоначальника.