11 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Потоп Северное кладбище Пермь (2019) | Фото: vk.com

"Из могил выходят газы, все пузырится". В Перми затопило Северное кладбище

В Перми от талых вод пострадало Северное кладбище, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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О "наступлении" воды на некрополь рассказали активисты общественной организации "Гражданский патруль". По их словам, в новом секторе подойти к могилам невозможно. Член "патруля" Алена Баркова заявила, что в воде – центральная аллея кладбища, 119 квартал, полностью под воду ушёл 64 квартал.

"Из могил выходят газы, всё пузырится. Дорога в новый сектор нисколько не стала лучше. Щебёнка, которой все засыпали, не укатана, даже на машине ехать трудно. Вокруг – бродячие собаки, могилы – в фекалиях", - сказала Баркова.

Потоп Северное кладбище Пермь(2019)|Фото: vk.com

Потоп Северное кладбище Пермь(2019)|Фото: vk.com

Потоп Северное кладбище Пермь(2019)|Фото: vk.com

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"Из могил выходят газы, все пузырится". В Перми затопило Северное кладбище

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Теги: Северное кладбище, потоп, талые воды



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Развитие сюжета:

Ранее 17.05.2019 14:59 Мск Дороги Северного кладбища Перми, частично ушедшего под воду, вскоре отремонтируют

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