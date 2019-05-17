"Из могил выходят газы, все пузырится". В Перми затопило Северное кладбище

В Перми от талых вод пострадало Северное кладбище, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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О "наступлении" воды на некрополь рассказали активисты общественной организации "Гражданский патруль". По их словам, в новом секторе подойти к могилам невозможно. Член "патруля" Алена Баркова заявила, что в воде – центральная аллея кладбища, 119 квартал, полностью под воду ушёл 64 квартал.

"Из могил выходят газы, всё пузырится. Дорога в новый сектор нисколько не стала лучше. Щебёнка, которой все засыпали, не укатана, даже на машине ехать трудно. Вокруг – бродячие собаки, могилы – в фекалиях", - сказала Баркова.