Высокинский об акции против строительства храма в Екатеринбурге: "Когда протест перерастает в скакание - это неправильно"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, за что задерживали людей на акции протеста против строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в МВД заявляли, что на акции протеста 15 мая было задержано 70 человек.

Как рассказал сегодня Высокинский на специальном брифинге, "этот вопрос находится вне компетенции администрации".

"Работа правоохранительными органами ведется. То, что у нас были эти события, нехорошо. Мы всегда гордились общественной активностью города, и "обнимашки" проходили, все в было законной форме, спокойно. Но когда появились призывы "кто не скачет, тот за храм", балаклавы, естественно, правоохранительные органы начали принимать решения. Они в первый день максимально корректно давали людям высказаться, несмотря на то, что акция была несанкционированная. Но когда наш демократичный протест перерастает в скакание и во все остальное - это неправильно. Это тест на зрелость городского сообщества. Когда я был в сквере, то большая часть горожан останавливала тех, кто раскачивал ситуацию. Здоровое звено есть", - заявил мэр.

Напомним, сегодня Высокинский отказался убирать забор с остановленной стройки.