У Зеленского заявили, что он распустит Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступит в должность 20 мая, будет инициировать роспуск Верховной рады, заявил его советник Дмитрий Разумков в телеэфире.

По его словам, это связано с отсутствием правящей коалиции в парламенте. Кроме того, Разумков критикует 5%-й барьер, из-за которого в парламент не могут попасть новые политические силы. Не исключено, что этот порог будет снижен.

Зеленский также готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть своих обещаний, имея в виду отмену неприкосновенности с депутатов, судей и президента, которые уже более 20 лет обсуждаются в парламенте, отметил Разумков. Как показал свежий опрос, этого шага украинцы ожидают от Зеленского прежде всего.

Интересно, что Зеленский говорил, что не раскроет своих планов о роспуске Рады до вступления в должность. И его советник обнародовал это намерение в тот же день, когда инаугурация была назначена.

Как сообщало Накануне.RU, партия Зеленского "Слуга народа" с огромным отрывом лидирует в рейтинге электоральных предпочтений и может даже самостоятельно сформировать правящую коалицию в 226 голосов.