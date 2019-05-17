Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.

Отмечается, что американские корабли не встретили сопротивления со стороны военно-морских сил Ирана.

Ситуация в Персидском заливе сейчас накаляется из-за попыток силового давления США на Иран.Ранее США объявили об отправлении туда авианосной группировки и бомбардировщиков.

Вашингтон заявил о якобы "четких признаках" угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана, сообщает Regnum. Напомним, Тегеран пригрозил "ударить в голову" в случае силовых акций со стороны Соединенных Штатов.