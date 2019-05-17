Принц Гарри выиграл в суде дело против папарацци, снявших спальню в его поместье

В Высоком суде Лондона завершилось слушание по иску от имени принца Гарри (34). Фотоагентства Splash News и Picture Agency понесут "значительные убытки", выплачивая внуку королевы компенсацию за вмешательство в частную жизнь.

Недовольство герцога Сассекского вызвали съемки, организованные упомянутыми компаниями в Оксфордшире, что на юге Англии. Там перед рождением первенца Гарри и его жена Меган Маркл (37) проводили время в арендованном поместье. Фотографы наняли вертолет и, пролетая над коттеджем, сделали подробные снимки спальни и гостиной. На тот момент Гарри и Меган в этих комнатах не было, но безопасность парочки, как считают юристы, была нарушена.

Адвокат Гарри Джеррард Тиррелл заявил, что его клиент выбрал поместье в Оксфордшире именно потому, что дом находится вдалеке от чужих глаз и обладает высокой степенью приватности. Но после нарушения конфиденциальности пара была вынуждена покинуть коттедж.

Снимки, сделанные фотографами агентств, были затем опубликованы в ряде британских и иностранных СМИ. Ответчики в суде пообещали, что прекратят торговлю этими снимками, а также больше не будут использовать вертолеты и другие летательные аппараты для съемки места жительства герцога.

Это уже не первый раз, когда сыновья наследника британского престола судятся с папарацци. Например, старший брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон судились с журналами, опубликовавшими фото полуобнаженной Кэтрин. Снимки были сделаны, когда герцогиня отдыхала на территории частного шато во Франции.