11 Сентября 2020
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Экономика Воронежская область
стратегическое развитие, воронежская область (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев уверен, что "Воронеж будет приобретать статус межрегионального центра"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев открыл работу стратегической сессии «Формирование приоритетных проектов развития города Воронежа». В течение двух дней, 16 и 17 мая, представители областной и муниципальной исполнительной и законодательной властей, а также предпринимательского и экспертного сообщества будут разбирать наиболее актуальные вопросы развития городского центра и их отражение в основных документах, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед открытием стратегической сессии глава региона встретился с вице-президентом Центра стратегических разработок Натальей Труновой. Основной темой встречи стала программа стратегической сессии и задачи, стоящие перед ее участниками. Итоговой целью проведения стратегической сессии является формирование пула стратегических проектов развития Воронежа и воронежской агломерации для их учета в генеральном плане областного центра. Стратегический документ, который будет действовать до 2041 года, должен быть разработан и согласован к началу 2020-го.

александр гусев, наталья трунова(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Открывая первый день работы стратегической сессии, Александр Гусев отметил, что сегодня городские агломерации начинают играть особую роль в экономической жизни страны и становятся «локомотивами развития экономики и социальной сферы регионов». "Воронежская область не исключение, и Воронеж – динамично развивающийся центр. Мы надеемся, что город будет все больше приобретать статус межрегионального центра. Очень важно, что значимые вопросы развития города рассматриваются в экспертной среде, опираясь не только на наше внутреннее видение и понимание проблем. Важно иметь свежий независимый взгляд со стороны, который позволит не допустить ошибок, ведь цена таких ошибок может быть значительна - большие средства выделяются и в рамках нацпроектов, и в рамках наших бюджетных процессов. Эффективно используя эти средства, хочется сделать максимум правильного, чтобы люди чувствовали положительные изменения, которые уже происходят в Воронеже и будут происходить", - сказал губернатор.

стратегическое развитие, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Глава региона призвал участников стратсессии не ограничиваться направлениями, заявленными в программе мероприятий, и вносить замечания и предложения, даже если они не впишутся в основную повестку. Все они будут рассмотрены и проанализированы. " Мы готовы принять их к исполнению. Для всех нас здесь - открытое окно возможностей, в том числе исправить недочеты предыдущего планирования и закрепить наиболее перспективные направления развития города", - добавил Александр Гусев.

Среди основных задач двухдневной работы представителей власти и экспертов – увязывание существующих стратегических документов, касающихся развития региона и областного центра, национальных проектов, которые будут реализованы, в том числе, на территории Воронежа до 2024 года, и генерального плана. По словам Натальи Труновой, синхронизация основных стратегических документов позволит наиболее эффективно развивать Воронеж и при этом избежать постоянной корректировки планов, торможения реализации смежных проектов и неэффективного расходования средств.

В рамках стратегической сессии « Формирование приоритетных проектов развития города Воронежа» ее участники заслушали выступления приглашенных экспертов по таким темам, как конкурентоспособность крупных городов, озеленение и вопросы экологии, развитие городского общественного транспорта, тенденции развития рынка коммерческой недвижимости и другим. По итогам стратсессии планируется сформировать документ, включающий в себя предложения и указания рисков, которые по каким-либо причинам еще не учтены.

стратегическое развитие, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Александр Гусев уверен, что "Воронеж будет приобретать статус межрегионального центра"

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Теги: стратегическая сессия, приоритетные проекты развития города Воронежа



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