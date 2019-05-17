Мэр Екатеринбурга: Забор будет стоять, наша цель - стабилизировать ситуацию

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский после четырех дней протестов против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра провёл брифинг. По его словам, забор с площадки убирать пока не планируется, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вы знаете, что у нас закончены градостроительные процедуры, подписан документ, вы знаете, что у нас есть реакция жителей города, которые вышли в сквер для его защиты. На сегодня принято решение в соответствии с поручением президента, будет проводиться опрос, строительство на сегодня приостановлено. Забор будет стоять, убирать его не будут. Наша цель - стабилизировать ситуацию. Мы с вами можем получить волнения, но уже с другой стороны. Главное провести опрос, к которому мы сейчас готовимся, потому что есть несколько форм. На сегодня в соответствии с законом, будем обсуждать с депутатами, чтобы принять максимально законную форму опроса. Нужно решить по времени, наша цель - сделать не быстро, а правильно. К этой процедуре будем готовиться и работать", - сказал он.

Напомним, на текущий момент строительство приостановлено. Накануне президент России Владимир Путин посоветовал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос.