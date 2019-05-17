В Ханты-Мансийске временно закрыт биатлонный центр: там заметили медведя

В Ханты-Мансийске временно закрыли для посетителей биатлонный центр из-за того, что на его территории был замечен медвежонок. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, предполагаемый район нахождения зверя был оперативно обследован сотрудниками полиции и спасательной службы.

Сообщение о медвежонке в единую диспетчерскую службу окружной столицы поступило накануне. Власти города провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на которой было принято решение сформировать специальные патрульно-поисковые группы. Поиски медведей в настоящий момент продолжаются, пока следов дикого зверя не обнаружено.

Власти города обещают проинформировать о результатах поиска и рекомендуют горожанам воздержаться от посещения лесного массива в районе гостиничного комплекса "На семи холмах".