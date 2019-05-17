В США истребитель упал на склад

В США разбился истребитель F-16. Как передаёт CNN, авария произошла вблизи базы ВВС США в штате Калифорния. Пилот успел катапультироваться и сейчас доставлен в больницу. Сообщается, что серьёзных травм у него нет. Упавший самолёт врезался в склад, однако погибших и пострадавших на земле также нет.