11 Сентября 2020
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Экономика Воронежская область
александр гусев (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Экспертный совет определил три особо значимых инвестпроекта в Воронежской области

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел заседание экспертного совета по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Обсуждалось включение ряда инвестпроектов региона в перечень особо значимых инвестиционных проектов и предоставление им мер государственной (областной) поддержки, а также исключение из данного перечня некоторых проектов.

Первые два проекта, которые рассмотрели члены экспертного совета, реализуются ООО «ЭкоНиваАгро». Компания представила инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса КРС «Бобров 2» на 2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4230 голов в Бобровском районе, а также проект по строительству животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов в селе Добрино Лискинского района. Общий объем инвестиций составляет более 5 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

правительство воронежской области, экспертный совет(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Напомним, указанные животноводческие комплексы были запущены с участием губернатора в январе этого года в рамках его рабочей поездки в Бобровский и Лискинский муниципальные районы. Сегодня по итогам голосования проектам присвоен статус особо значимых и предусмотрены меры государственной (областной) поддержки в виде налоговых льгот.

Еще один инвестиционный проект по строительству 1-ой очереди тепличного комплекса ООО ТК «Воронежский» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в Бобровском районе также получил поддержку членов экспертного совета. Объем инвестиций в проект составит около 6 млрд. рублей, планируется создание 350 рабочих мест.

Кроме того, экспертным советом было принято решение о предоставлении ООО «Родина», с 2015 года успешно реализующему инвестиционный проект в сфере тепличного овощеводства, дополнительной меры государственной поддержки в виде субсидий на создание объектов инфраструктуры.

александр гусев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Также в ходе заседания ряд проектов был исключен из Перечня особо значимых инвестиционных проектов. Это «Реконструкция комплекса по производству молока» ООО «СХП имени Мичурина» - в связи с завершением периода реализации инвестиционного проекта; «Производство деревянного бруса и панелей из него» ООО «Вудвилль» - в связи с неисполнением инвестором своих обязательств; «Строительство и модернизация тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте» ООО «Томат» - в связи с банкротством; «Создание инновационного предприятия полного цикла «Проектирование – Производство – Послепродажное обслуживание интерьеров любой сложности для воздушного, водного и других видов транспорта» с применением передовых достижений в области композиционных материалов и технологий, ЗАО «Русавиаинтер» - в связи с завершением проекта; «Модернизация производственных мощностей ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» - в связи с завершением проекта.

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Экспертный совет определил три особо значимых инвестпроекта в Воронежской области

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Теги: экспертный совет, александр гусев, инвестпроекты, животновдческий комплекс, тепличный комплекс



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