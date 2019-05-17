На Среднем Урале судят банду вымогателей, провоцировавших конфликты в заведениях

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в вымогательствах. Они искали своих жертв в заведениях Красноуфимска.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, банда действовала в период с июля 2017 по август 2018 года: под надуманными предлогами ими умышленно создавался конфликт с посетителями различных развлекательных заведений города, а затем заходила речь о "возмещении морального вреда". Если жертвы отказывались платить, им угрожали физическим насилием.

Всего от действий злоумышленников пострадали пять человек, общий ущерб им составил более 800 тыс. руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Вымогателям грозит до семи лет колонии.