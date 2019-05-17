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Роман Скиндерев и.о. ректора Курганского госуниверситета (2013) | Фото: Накануне.RU

"Ребята получат большие суммы". Новый ректор КГСХА пообещал выплатить все долги по стипендиям

И.о. ректора Курганской государственной сельскохозяйственной академии Роман Скиндерев пообещал погасить долги по стипендиям, об этом он заявил на первом в новой должности брифинге, передает корреспондент Накануне.RU.

"За три года мы планируем выйти на бездефицитный бюджет. Ситуация трудная, мы помогаем студентам в составлении исков, мы сами рекомендуем студентам обращаться в суд. Деньги у нас есть на счетах. 10,5 млн руб. - долг на сегодняшний день, но я обещаю, что мы их выплатим. Ребята сразу получат большие суммы", - сказал он.

Бывший ректор КГСХА, депутат Курганской областной думы Владимир Левитский ушел с поста по собственному желанию - это официальная формулировка. Однако источник Накануне.RU сообщил, что последней каплей для Минобрнауки РФ стали долги перед студентами по стипендиям - им не платят с декабря прошлого года.

В апреле сообщалось, что студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос на тот момент до 8 млн руб. Вузов с аналогичными проблемами в России оказалось несколько. В связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, однако работники вуза зарплату получают исправно, чего не скажешь про студентов. Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.

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"Ребята получат большие суммы". Новый ректор КГСХА пообещал выплатить все долги по стипендиям

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Теги: КГСХА, стипендии, Роман Скиндерев, вуз, стипендии, долги, студенты



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