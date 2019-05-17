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Общество В России
логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

Аудитор голосования в шоу "Голос. Дети" предложил проверять и другие системы выборов

В компании Group-ID, которая проводила аудит голосования в финале шоу "Голос. Дети", прокомментировали результаты проверки и их значимость для будущего. Эксперты считают, что "созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов".
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Напомним, накануне аудитор передал Первому каналу результаты первого этапа проверки, которая выявила уязвимости в системе голосования и, собственно, накрутки в пользу одного из участников. Первый канал аннулировал итоги голосования.

"Первый канал принял решение об аннулировании итогов финала шоу "Голос. Дети", мы его поддерживаем, — подчеркнул CEO Group-IB Илья Сачков. — Мы не оцениваем сейчас этическую сторону вопроса, честность победы и др., мы работаем с фактами и цифровыми доказательствами — и они свидетельствую о вмешательстве. Еще раз подчеркнем, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство. Так же уязвимы против таких технологий и другие системы телевизионных голосований с помощью смс. Ситуация с "Голосом" поправима, наши специалисты оказывают всю необходимую техническую помощь, однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов".

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Аудитор голосования в шоу "Голос. Дети" предложил проверять и другие системы выборов

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Теги: голос. дети, аудитор, первый канал, проверка, накрутка



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