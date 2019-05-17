В Москве ищут женщину, бросившую двухлетнюю девочку в поликлинике
В поликлинике на севере Москвы была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, судя по сообщениям в СМИ, женщина, оставившая ребенка, не вернулась за ним.
Врачи обратились в правоохранительные органы. Начата доследственная проверка.
Ребенок направлен в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства и ищут родственников девочки.
Ранее детский омбудсмен Подмосковья сообщила, что в прошлом году в Московской области родительских прав были лишены 1 тыс. 165 родителей.
За жестокое обращение с детьми родительских прав лишены пять человек, уточнила омбудсмен. При этом лишь 32 родителя восстановили свои права по суду.