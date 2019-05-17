В Москве ищут женщину, бросившую двухлетнюю девочку в поликлинике

В поликлинике на севере Москвы была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, судя по сообщениям в СМИ, женщина, оставившая ребенка, не вернулась за ним.

Врачи обратились в правоохранительные органы. Начата доследственная проверка.

Ребенок направлен в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства и ищут родственников девочки.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья сообщила, что в прошлом году в Московской области родительских прав были лишены 1 тыс. 165 родителей.

За жестокое обращение с детьми родительских прав лишены пять человек, уточнила омбудсмен. При этом лишь 32 родителя восстановили свои права по суду.