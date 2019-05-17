11 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова (2019) | Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры начала сбор вопросов на "прямую линию"

Губернатор Югры Наталья Комарова 30 мая, в 12.00 проведет ежегодную прямую линию, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом глава региона сообщила на своей странице в Instagram и обратилась к югорчанам с предложением предлагать темы для разговора и вопросы.

"Поговорим онлайн. Темы, вопросы на ваш выбор", – написала Наталья Комарова.

Первые вопросы уже начали поступать. Под постом с анонсом прямой линии один из подписчиков губернатора попросил поговорить о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Сургуте. Индивидуальный предприниматель отметил, что для "мелких ИП" самым больным вопросом является покупка контрольно-кассовой техники: у многих нет возможности ее купить, отчего предприниматели отказываются от своего бизнеса, а оставшиеся из-за роста налогов работают в убыток. Также к губернатору обратились с вопросом о выплатах субсидий - после того, как убрали балки, по словам подписчика "родители остались на улице".

Задать вопрос губернатору можно также на сайте прямой линии, в группе "Правительство Югры" социальной сети "ВКонтакте" и по телефону горячей линии Центра "Открытый регион" - 8 800 101 00 86.

Во время эфира вопросы губернатору Югры будут приниматься по многоканальному телефону 8-800-301-42-90.

Напомним, что в прошлом году губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. Всего через различные информационные каналы поступило 1 тыс. 175 вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ.

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Губернатор Югры начала сбор вопросов на "прямую линию"

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы



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